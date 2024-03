Mujeres en el sector de las TIC: 8 de marzo de 2024 - Blu 4.0, Programa completo

Este viernes, 8 de marzo enBlu 4.0estuvo Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPro, para hablar de la influencia de las mujeres en el sector de las TIC.

“Si uno se atreve a sacar las cosas sin temor, seguramente saldrá mejor (...) Sacar esos sesgos que nosotras mismas nos hemos creado. Lo importante es formarse y estar en continúo conocimiento”: Ana Karina Quessep

También, se conectaron a Blu4.0 Liliana Carreño, presidenta ejecutiva de Axede, y Sandra Urrutia, secretaria TIC de la Gobernación de Boyacá, para hablar de la brecha de género que hay en el mundo de las TIC y cómo se podría solucionar.

“Tenemos una población menor en mujeres, no porque no queramos incluirlas, sino por temas educativos (...) No es un sector de hombres, que tiene retos como todos los sectores, pero que podemos lograr”, expresó Liliana Carreño.

“Las mujeres debemos entender que no existen los límites. Hoy en día muchos de esos programas son gratis, todas estas empresas TIC son responsables en temas de responsabilidad social y tiene cursos; las oportunidades están”, dijo Sandra Urrutia.

También, estuvo en el programa Luz Borchardt, co-fundadora y CGO de Henry, quién habló de una convocatoria para capacitar mujeres en temas de ChatGPT o habilidades de programación.