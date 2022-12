A orarle al río y a confiar en expertos de EPM: habitantes cercanos a Hidroituango

Los habitantes de las poblaciones de aguas abajo de Hidroituango se vieron sorprendidos por la nueva contingencia en la obra anunciada por EPM.



Otra vez no se despegan del radio o el televisor para entender lo que está pasando en el proyecto energético y, sobre todo, para estar preparados ante alguna eventualidad.



“Se escucha mucho comentario, el río está muy seco y de un color verde, un verde hermoso, hermosísimo… pero la bulla es mucha y hay confusión y muchos nervios. No se sabe más de lo que ha dicho EPM en las noticias. Estamos esperando a ver qué pasa, solo pedimos que si hay algo raro, avisen con tiempo para que no pase como el 12 de mayo que sonaron las alarmas cuando ya había pasado todo”, le dijo a Blu Radio María Isabel Peña, habitante de Puerto Valdivia.



Más abajo, en Valdivia, también hay zozobra, pese a los llamados a la calma y los pedidos de tranquilidad que ha dado EPM.

“Estamos hablando con los pescadores y barequeros. Estamos hablando con la gente. Tienen mucha expectativa, pero en el fondo toca estar calmados mientras llega el informe técnico que es el que va a decir qué hacer y qué va a pasar”, Jader Gómez, comandante del cuerpo de bomberos de Valdivia y quien atendió la emergencia del pasado mes de mayo.



Mientras este es el panorama aguas abajo de Hidroituango, en el norte de Antioquia, en especial en Ituango, la mayor preocupación es la movilidad.



“Para nosotros en Ituango es fundamental el tema del transporte. Según nos dijeron en la mesa de trabajo que tenemos transportadores, comerciantes, alcaldía y EPM, durante el cierre de compuertas en casa de máquinas no habrá caravanas, eso nos va a perjudicar el transporte, al menos por 72 horas”, aseguró Estivenson, un comerciante del municipio del norte de Antioquia.

