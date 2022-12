Al nuevo comandante de Policía en Medellín ya lo trasnocha la racha de homicidios

Este viernes a las 10:00 de la mañana será la ceremonia de trasmisión de mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a la cual llega como comandante el general Jorge Eliécer Camacho, quien desde el fin de semana pasado arrancó el empalme con el general Óscar Gómez Heredia, que pasará a comandar la región 6 de la Policía.



“Es un honor que me hayan dejado como comandante de la Metropolitana de Medellín. Es un comando que requiere y tiene el fortalecimiento institucional importante, tanto en investigación como inteligencia”, dijo el general mientras hacía su primer recorrido por la que será su sede de trabajo en la Avenida Oriental, centro de Medellín.



“Hay avances, pero tenemos problemas serios, problemas que por lo que ya he podido analizar son por culpa del narcotráfico. Ese es el reto, controlar los fenómenos delictivos y mirar cómo erradicamos lo que preocupa: microtráfico, extorsión y sobre todo, homicidios”. No ha asumido el cargo y al nuevo comandante de la Policía en Medellín ya lo trasnochan las 25 muertes violentas que van en los primeros 14 días de 2019.



“El señor alcalde está exigiendo mucho trabajo para frenar ese fenómeno de homicidios. Ya recibí las estadísticas y mis hombres tendrán que cambiar esa condición”, asegura el general con voz de mando.



“Sigue la tendencia al alza, pero vamos a focalizar los sitios donde se están presentado, para un trabajo juicioso y así impedir la confrontación de las bandas, porque eso sí lo puedo decir ya: no todas las muertes son por alucinógenos, pero la mayoría sí están relacionadas”, añadió.



Para el general Camacho, Medellín no es una plaza nueva. “Trabajé en la estación de Policía de Manrique entre 1995 y 1996, cuando era teniente y aún quedaban rezagos del cartel de Pablo Escobar. Cuando eso mi estación quedaba en el Parque Gaitán”.

El nuevo comandante de la Policía en el Valle de Aburrá llega también con la polémica desatada semanas atrás por una militarización de zonas con problemas de orden público.



“Tenemos apoyos en áreas semirurales, pero inicialmente debemos tener nosotros, como Policía, las capacidades para hacer la tarea. Es un tema que voy a analizar, pero llego pensando que es la seguridad urbana es una misión netamente policial”, finalizó el oficial.



El general Camacho llega desde el comando de la región 1 de la Policía y estuvo recientemente frente al Plan Democracia para la seguridad de las elecciones en 2018.



Además, pasó por la Dijín en Bogotá, fue comandante de tránsito en la principal ciudad del país por 5 años, comandante de la Policía en Norte de Santander por 3 años, director de la Escuela de Suboficiales y durante 8 años estuvo dedicado a investigación criminal.



Ahora deberá enfrentarse al crimen organizado de Medellín y el Valle de Aburrá.

