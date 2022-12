Algunos padres prefieren que se restrinjan muestras afectivas entre estudiantes

Mientras la Procuraduría General de la Nación generó una nueva polémica con el pronunciamiento de Alejandro Ordoñez, quien declaró que en los colegios deben restringirse manifestaciones excesivas de afecto entre los alumnos, en Medellín se conoció una denuncia en la guardería de la Cuarta Brigada del Ejército.

Diane Agudelo, madre de una menor de cuatro años denunció que otro niño de la misma edad, no solo abraza y besa a su hija, sino que hace un mes tocó las partes íntimas de la pequeña.

“El niño vive en un ambiente como esos, nosotros lo conocemos, él tocó sus partes íntimas de mi hija, y eso no puede pasar”, señaló Diane Agudelo.

Por eso, esta madre, dijo estar de acuerdo con que se restrinjan las muestras de cariño entre los estudiantes, como lo recomienda el procurador Ordóñez.

“Sí. Estoy de acuerdo con el Procurador: No debe haber excesos de eso, no se puede. Es mejor prevenir los niños por todo lo que está pasando. Mi niña no puede decir nada en el jardín porque las profesoras han abusado y le dicen que pone quejas y ya la niña está intimidada y no se atreve a decir nada más de lo que pasa con el niño”, indicó la señora Agudelo.

Agregó Diane, que a pesar de poner las quejas en los conductos regulares no tiene solución a su preocupación.

“Ellas dicen que la psicóloga no tiene autoridad y no es la indicada para tratar estos temas, entonces nos preguntamos y así nos lo dijeron en Secretaría de Educación y en Bienestar Familiar: ¿Si no es la psicóloga es quién?”, aseveró.

Desde la Cuarta Brigada del Ejército dijeron no saber nada del asunto. Sin embargo, la Secretaría de Educación y Bienestar Familiar, donde también tramitaron la queja, investigan el caso.