¿Amigas o rivales? Inesperado encuentro entre Valeria Morales y Miss España

Falta poco para Miss Universo, concurso que este año ha tenido novedades importantes respecto a otras ediciones. Una de ellas es la participación de Ángela Ponce, señorita España sobre quien están todas las miradas por ser la primera candidata trans que concursa en el certamen.



Precisamente, la representante colombiana Valeria Morales en un principio dijo no estar de acuerdo con que se abriera el abanico a concursantes trans y expresó: “Lo respeto, pero no lo comparto”.



Las especulaciones y comentarios sobre su convivencia antes del reinado no han parado y ahora Miss Colombia entrega una prueba de que no es como todos lo imaginan.

En una foto que publicó en Instagram posa junto a Miss España y parece despejar las dudas y rumores que hay sobre su interacción.



La imagen en menos de una hora acumuló miles de likes y cientos de comentarios positivos, así como otros en contra. Algunas de quienes opinaron fueron la exreina Ariadna Gutiérrez y la actriz Carmen Villalobos.