Así avanza la instalación de explosivos en el edificio Mónaco

Aunque no ha sido revelada la cantidad de Indugel que se usará, Atila, la empresa encargada de la demolición de Mónaco, solicitó a Indumil y al departamento de control y comercio de armas del Ministerio de Defensa autorización para adquirir 375 kilos de este explosivo.



Además, utilizarán 4.000 metros de cordón detonante de 3 gramos y 180 detonadores con micro retardos, que ya fueron instalados.



Los explosivos fueron instalados en los pisos 1, 2, 3, 5 y 6 porque “el objetivo es que en el momento de la voladura inicial los primeros niveles se compacten y se metan todos al sótano. Y los pisos 5 y 6, así como el 4, absorban toda la energía que van a liberar los pisos superiores. El piso 7 y el 8 no se cargan con explosivos, van a caer muy enteros, solo se van a fragmentar en la caída, para evitar que haya proyección a los edificios aledaños”, explicó el ingeniero de Atila, Hernán Velasco.



Por su parte, el Dagrd recordó que la evacuación de los 1.500 habitantes de los alrededores va a iniciar a las 8:00 de la mañana y se espera que el retorno sea luego de mediodía.



Vecinos del Mónaco manifestaron satisfacción por la implosión del edificio. Guillermo, uno de ellos, asegura que esto se convirtió en un sitio de paso para curiosos, pero no está aportando nada productivo, por lo que dice que es mejor que hagan otra construcción ahí que aporte a la armonía del barrio.

Le puede interesar: Debate: ¿Es conveniente demoler el edificio Mónaco?



“Me parece muy bien porque no está prestando absolutamente ningún servicio. No está sirviendo para nada, entonces que lo implosionen porque sale más costoso reconstruirlo que tumbarlo”, afirmó.



Y en el último día en que estará en pie el edificio Mónaco no paran de llegar los visitantes, incluso, desde otros países. Son muchos los turistas que han llegado para ver en pie el que fue el fortín de Pablo Escobar.



Así lo hizo Cynthia, quien viajó desde Argentina con su familia para conocer Medellín, especialmente los sitios alusivos a la mafia. Ella expresó su asombro por la manera tan significativa en que se ha transformado la ciudad luego de haber vivido una dura guerra; dijo que es un ejemplo a nivel internacional.

Publicidad