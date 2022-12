Bebé de 18 meses murió ahogada en un balde en un hogar del ICBF

A la Unidad Intermedia del barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín, fue llevada en la tarde de este jueves la menor de 18 meses que murió ahogada en un balde en un hogar comunitario de Bienestar Familiar, según las primeras versiones, en medio de un descuido de los encargados del lugar.



La bebé llegó a este centro asistencial sin signos vitales, luego de que sus cuidadores se percataran que había caído en el recipiente con agua, situación de la cual dicen no conocer detalles.



“Desafortunadamente, dan cuenta de que en un descuido, esta niña cae en un balde que tenía agua, no se percatan y cuando la observan ya estaba muerta”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, quien indicó que pese a que no hay una denuncia oficial por maltrato ni abuso sexual, las autoridades investigarán para descartar que la menor fuera víctima de estos delitos.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que el hogar fue cerrado y que los otros 12 menores que eran cuidados allí ya fueron reubicados en otros hogares.



Además, aseguraron: “Desde el momento que se conocieron los hechos, un equipo de profesionales del Instituto ofrece acompañamiento psicosocial a la madre de la niña y se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal en relación con las causas de la muerte de la menor de edad”.

.@selmaroldant, directora regional del @ICBFColombia en Antioquia, entrega declaraciones sobre el caso de la bebé que murió ahogada en un hogar comunitario. pic.twitter.com/CY0804UXY1 — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) February 15, 2019