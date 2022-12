Camilo Zúñiga anuncia su retiro del fútbol

En rueda de prensa este miércoles, el defensa lateral que este año volvió al equipo de sus amores, dio a conocer su decisión de retirarse como jugador del fútbol profesional.

Tras las lesiones que lo obligaron a medicarse y someterse a tratamientos para poder entrenar y que de acuerdo con él mismo, ya no le permitían desenvolverse en el nivel ideal, a sus 32 años abandona la carrera futbolística.

“Siempre les di mi palabra que iba a hacer lo posible por volver por lo menos al 50 o 60% de lo que conocían de mí. Sentía que no hacía más de tres amagues, me hice a un lado porque no puedo traicionar el estilo de Camilo Zúñiga de toda una vida. Agradecimiento a Dios que los sueños sí se hacen realidad, un orgullo para mí la carrera que hice”, expresó en medio de lágrimas ante la prensa.

El jugador hizo parte de Atlético Nacional en varias temporadas, en las que fue partícipe de cuatro títulos. También pasó por el fútbol europeo en los equipos Siena, Nápoli, Bologna y Wattford FC.

Con la tricolor jugó en más de 50 ocasiones y estuvo como titular en el Mundial de Brasil 2014.

Zúñiga aseguró que ahora piensa en su familia y en el futuro de sus hijos.

“Pienso en que el día de mañana cuando quiera estar en un parque corriendo con mis hijos, pueda hacerlo”, expresó.

El club Atlético Nacional le dedicó un mensaje al jugador en sus redes:

Gracias @camilozuniga18 por dejarlo todo en la cancha cuando defendiste nuestra camiseta. Cumpliste tu sueño de niño, te vimos crecer y ser grande como futbolista y persona. ¡Gracias Camilo! Nota completa 👉 https://t.co/srvWwvsZza pic.twitter.com/nW9XQI5Xt2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 4, 2018