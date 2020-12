Cuando llegamos ya había un retraso en Hidroituango: exsecretario de Gobierno de Fajardo

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia durante el mandato de Sergio Fajardo, aseguró en Mañanas BLU que cuando se llegó a la administración departamental ya había un retraso en Hidroituango.

“Cuando nosotros llegamos a la Gobernación ya había un retraso en la obra anterior. Esa es una reflexión que se tiene que hacer directamente frente a responsabilidades, competencias y alcance de junta de Hidroituango”, declaró el exfuncionario.

“Yo no hice parte de las juntas, no fui uno de los delegados en las juntas de Hidroituango, pero el contrato BOOMT, que fue el que se le asignó a EPM, dejó claro que todas las decisiones de carácter técnico eran tomadas por EPM”, dijo Londoño.

Según Londoño, no es cierto que durante la administración de Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia no se haya escuchado a las comunidades.

“Se ha dejado en el aire una idea errónea y es que la gobernación de 2012 a 2016 no recibió a las comunidades, no emprendió un diálogo y pasó por encima de los derechos de las mismas. Yo quiero que aclaremos que eso no es cierto”, sostuvo.

Isabel Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos, controvirtió al exsecretario de Gobierno de Antioquia.

“En algún momento Santiago Londoño intentó oponerse a que nos uniéramos a la Minga Agraria. Solo se podían juntar los que la Gobernación dijera”, acusó

“La solución a los problemas nunca llegó. El derecho de oposición, ese que nos ha sido negado por tantas gobernaciones, no solamente esa, es específico incluso en materia ambiental”, añadió.

