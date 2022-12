Daniela Ospina aclara versión que vincula empresa suya con narcos

Tras la captura de alias ‘Lindolfo’, quien sería pieza clave en la Odín Caicedo, en un operativo el pasado martes, se empezó a conocer que la Fiscalía y la Policía adelantarían otras acciones en las que resultaría salpicada la reconocida empresaria Daniela Ospina.

La exesposa de James Rodríguez no tardó en responder en sus redes sociales y expresó en Twitter: “Ante las reiteradas informaciones falsas que atentan contra mi honra y buen nombre, he decidido darle poder al doctor Abelardo De la Espriella para que defienda mis derechos. No permitiré que a través de mentiras se mancille mi honor”.

El abogado a su vez publicó un comunicado donde asegura que Daniela tiene un emprendimiento de ropa deportiva llamado Dan Five, que inició el año pasado, cuyos recursos provienen del patrimonio de su familia.

De la Espriella negó que la empresaria tenga algo que ver con la marca Granadina S.A.S, que próximamente sería objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.

“Faltan alevosamente a la verdad quienes han aseverado que la señora Daniela Ospina posee acciones de la empresa Granadina S.A.S. Mi clienta no ha tenido ni tiene relación económica ni comercial con dicha compañía”, afirmó.

