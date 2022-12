Dos heridos por ataque a bus en que viajaban estudiantes a Bogotá

Estudiantes de universidades públicas y privadas de Medellín denunciaron que los tres buses en los que se movilizaban hacia Bogotá para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior fueron atacados este miércoles con piedras en jurisdicción del municipio de El Santuario.



En el ataque, encapuchados rompieron los vidrios de los vehículos y les causaron heridas a dos personas que también viajaban en estos bus, pero no son estudiantes.



Uno de los afectados debió ser trasladado a un centro asistencial, según afirmó el integrante del equipo de derechos humanos de este encuentro Juan Diego Cifuentes.

Lea también: Estudiantes reiteran que su lucha no es de "ningún partido ni político"



“En dos de los buses veníamos estudiantes y en el otro personas que no hacen parte de la manifestación estudiantil. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado en ambulancia debido a que sufrió un trauma severo en la cabeza. La Policía hizo presencia un rato y nos hizo acompañamiento hasta Cocorná. Pero ahí ya no nos siguió acompañando y vamos solos hacia Bogotá”, afirmó.



Los estudiantes piden de manera urgente a las autoridades que garanticen su seguridad y que continúen con el acompañamiento para no correr más riesgos en su viaje a Bogotá. Además, a través de un comunicado responsabilizan al presidente Iván Duque y a los comandantes de Policía regionales de cualquier violación a los derechos humanos de la que puedan ser víctimas.