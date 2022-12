“En Medellín no hay casas de pique ni de tortura”: Policía

El comandante de la Policía Metropolitana, general José Gerardo Acevedo, hizo un llamado para que no se especule sobre la existencia de casas de pique en la ciudad y aseguró que “quienes afirman saber de su existencia no tienen pruebas porque esto no es cierto”.

“En Medellín no hay casas de pique ni de tortura, y el que está diciendo que las hay, que nos diga dónde quedan. Dicen que existen desde la época de Pablo Escobar, que hace cinco años, eso no es cierto”, manifestó el general.

Los últimos casos de cuerpos hallados es bolsas se registraron en el barrio Naranjal, cerca de la estación Suramericana del Metro. Los cadáveres estaban maniatados y envueltos en papel chicle. (Lea también: Fin de semana violento en Medellín dejó ocho personas muertas )