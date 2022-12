En Urrao acudirán a instancias legales para defender acuerdo que prohíbe la minería

De acuerdo con el grupo de 12 concejales de Urrao, el Tribunal habría incurrido en varias irregularidades en su fallo.



Aseguran que no se tuvieron en cuenta los argumentos de los concejales en el acuerdo sino que primó lo expuesto por la Gobernación en la demanda de este y agregan que fue citado un artículo del Código de Minas que fue declarado inexequible por el Consejo de Estado.



Así lo explicó el concejal Fernando Moreno, quien señaló que recurrirán a los procesos que sean necesarios para que su decisión sea válida, como ocurrió en el caso del municipio de San Agustín en Huila.



Lea también: Tribunal de Antioquia anuló el acuerdo que prohíbe la actividad minera en Urrao



Moreno afirmó que adelantan actividades con diferentes entidades de los demás municipios del suroeste antioqueño y no descartan movilizarse hasta Medellín para realizar manifestaciones.



Por su parte, la Secretaría de Minas departamental asegura que tras la decisión del Tribunal no hay lugar a apelación porque los concejos municipales no tienen facultad para prohibir la minería a través de un acuerdo. Solo lo podrían hacer por medio del POT o de una consulta popular.