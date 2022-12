Familias de menores de Inem que protagonizaron riña se reconciliaron

Un abrazo y un estrechón de manos bastó para perdonarse: las familias de las menores que la semana pasada protagonizaron una riña el colegio Inem José Félix de Restrepo se reconciliaron.

“No sé qué le pasó a mi hija en ese momento, no sé qué estaba pensando lo que pero las cosas pasaron, por eso les pido perdón. Que nos disculpen y que no quedemos con rencores de ninguna clase”, expresó un padre de familia.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, afirmó que estas personas entregaron un

importante mensaje de perdón a la sociedad.

Entre tanto, el proceso contra las dos menores que agredieron a su compañera, continúa; ambas permanecen en un centro transitorio.

“Las dos están en los centros para menores, cada una tendrá que responder por sus actos, los padres de familia son conscientes de que cometieron un error y que deben igualmente asumirlo”, dijo el general Gómez.

En el acto de reconciliación, propiciado por la intervención de la Policía estuvieron presentes las dos menores agredidas.