Habitantes aguas abajo de Hidroituango siguen en la incertidumbre

Puerto Valdivia está asentado sobre el margen del río Cauca, tiene cerca de 3.000 habitantes y su economía se basa, principalmente, en la pesca.



Su población aún no se repone de aquella emergencia del 12 mayo de 2018, cuando el destaponamiento natural de uno de los túneles generó una creciente que desapareció del mapa 70 viviendas y dejó un centenar más afectadas.



“Uno nunca sabe ese león que está allá arriba -como ya lo he escuchado que mucha gente se refiere a Hidroituango- uno nunca sabe en qué momento puede pasar algo malo y la incertidumbre no se va a quitar”, dijo Yesenia Martínez, habitante del corregimiento.



Por primera vez han visto el río Cauca en su mínimo nivel. Pese a los protocolos y los escuadrones que EPM contrató para evitar mortandad de peces, el alcalde de Valdivia lanzó una alerta.

“Lo que manifiestan los pescadores es que demasiado pescado está quedando en las orillas, yo creo que la información hay que darla completa y si en realidad se está mermando el cauce y hay una afectación, que lo manifiesten”, señaló el alcalde Jonás Henao.



Los pescadores y quienes trabajan a la orilla del río son los más perjudicados.



Por su parte, el comercio abrió sus puertas normal, los niños fueron a clase y Puerto Valdivia funciona con cerca del 60% de su población en la zona.

