Hallan en Puerto Berrío cuerpo de menor desaparecida en río Magdalena

Encuentran el cuerpo de una niña que permanecía desaparecida al caer junto con otra menor al río Magdalena en el corregimiento Murillo, de Puerto Berrio Antioquia.

Las menores de 5 y 7 años jugaban a orillas del río Magdalena cuando cayeron a las caudalosas aguas. La corriente las arrastró de inmediato y quienes estaban en el lugar no habrían alcanzado a socorrerlas.

Ana Julia Palacio, familiar de la menor, explicó a Blu Radio que "una señora se fue a bañar a la orilla, pero la señora no tiene culpa porque ella no las convidó. Las niñas se le adelantaron y cuando la señora llegó a la orilla las niñas ya se estaban ahogando. Ella alcanzó a tirarse para cogerlas, pero el lodo y la arena no la dejaban".

Las primeras labores de rescate solo permitieron encontrar el cuerpo de la más pequeña. Este domingo, dos días después del incidente, fue hallado el cuerpo de la pequeña de 7 años.

"Apenas la encontraron. Acaban de montarla al carro y ya se la llevaron", agregó Ana Julia.

El cuerpo de la última menor fue encontrado por familiares de las víctimas y pescadores de la zona.