Intensa sequía obligó al desplazamiento a comunidades de Murindó

No hay comida, no hay cómo transportarse y lo más complejo: no hay agua. Son cinco comunidades afro y cuatro indígenas las que tras un mes de dificultades por la temporada seca decidieron salir de sus resguardos y zonas rurales para buscar cómo sobrevivir a la oleada de calor.



“Se desvió el agua, son 1.200 personas afectadas, hay niños, enfermos y discapacitados. Hemos hecho los requerimientos y no hay aún respuestas del consejo municipal de gestión del riesgo ni de ninguna autoridad”, explicó el personero de Murindó, Fredy Urón.

Lea también: Recrudece emergencia en Murindó por sequía



Por su parte, el alcalde de ese municipio, Jorge Eliécer Maturana, dijo que contemplan la posibilidad de hacer pozos subterráneos para buscar agua. En medio de las dificultades alimentarias y sanitarias, una menor de edad murió en una de las nueve comunidades afectadas.

Publicidad