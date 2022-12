Las emociones de los vecinos del Mónaco durante la implosión

El Mónaco fue implosionado cerca de las 12:00 del mediodía; habitantes del sector estuvieron de acuerdo con la maniobra.

El edificio cayó a las 11:54 minutos de la mañana después de que evacuaran a los residentes del barrio Santa María de Los Ángeles que estaban dentro del rango de 100 metros a la redonda de la edificación.

La nube de polvo fue disipada por dos chorros de agua que fueron regados mediante camiones de bomberos.

#VIDEO Tras la caída del edificio Mónaco, bomberos apaciguaron el efecto de la nube de polvo provocada por la implosión #MañanasBLU → https://t.co/N9gbiyykgM pic.twitter.com/K1VG5lxZuS — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) February 22, 2019

Pese a que la administración municipal dispuso de puntos seguros, fue más fuerte la curiosidad en algunos vecinos del barrio para ver que casi 34 años después de que la familia Escobar Henao dejara el Mónaco, cayera uno de los símbolos de la ilegalidad.

Luis Duque fue uno de los últimos en salir del edificio Toscano: "Yo me había levantado un poco después de la hora después de la evacuación se me había olvidado por completo y me despertó la gente de la Alcaldía", manifestó.

La implosión del edificio Mónaco para Ricardo Restrepo fue una maniobra positiva: "Una cosa impresionante y muy controlado las autoridades tuvieron mucha responsabilidad con la gente alrededor de la zona".

“Una sensación de derrumbamiento, de aplastamiento en el corazón. Mi esposa estuvo muy asustada. Nos dicen que podríamos regresar luego de las 3 pero no sabemos”, dijo otrode los evacuados del conjunto más cercano al Mónaco, quien vive allí desde hace 30 años.

Se espera que para las 3:00 de la tarde los residentes del barrio Santa María de los Ángeles retornes a sus viviendas.

