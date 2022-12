“Las expectativas no coincidieron”: presidente del DIM sobre salida de Cano

El presidente del Deportivo Independiente Medellín, Michael Gil Gómez, dijo en Blog Deportivo que se tuvo la mejor disposición entre las partes durante las conversaciones para definir la continuación de Germán Ezequiel Cano, cuyo futuro en el equipo tenía expectante a la hinchada roja.



No obstante, la negociación llegó a su término sin un acuerdo entre el club y el delantero, por lo que su contrato no fue renovado.



“El DIM con la utilización de su renta hizo el mayor esfuerzo económico y mejoramiento sustancial de las condiciones del jugador, pero las expectativas no coincidieron”, afirmó Gil Gómez.

El presidente agregó que ahora se enfocan en traer refuerzos importantes para este año y suplir las posiciones de Cano y Juan Fernando Caicedo, este último ya comprometido con la MLS.



Escuche la entrevista completa: