Leidy 'la Hermosura', la humilde joven que en pocos días conquistó Instagram

“Cuando yo sea famosa”, decía Leidy en su primer video entre risas y pensando que era una broma más. No imaginaba que sería un boom en Instagram, famosos pondrían sus ojos en ella y le darían palabras de aliento para continuar con su sueño de ser una figura de las redes.



Días después hacer una divertida publicación que se volvió premonitoria, comenzó a ver el impacto que podía lograr. Empezó a recibir llamadas, regalos e invitaciones. Una de ellas fue la de Andrea Valdiri, quien fue una de sus primeras seguidoras y hasta le envió vestidos para que luciera en sus videos.

Publicidad



En una semana ya tenía un plan en Medellín con Julián Pérez TV y estaba lista para viajar a Pereira a conocer a La Liendra. En Instagram figuraban varias cuentas con su nombre, incluso, de fans, entonces aprovechó para dar a conocer sus orígenes, cómo vivía e incluso lo que había tenido que superar.

Le puede interesar: Andrea Valdiri se le midió a un reto de Leidy 'La Hermosura' y le siguió el paso



“Me estoy empeliculando y creyendo el cuento”, dijo a Blu Radio la joven de 17 años, oriunda de Apartadó, quien se describe como una niña a la que le gusta ver el lado positivo de todo.



Una sonrisa constante es su sello, el de la resiliencia, que ella misma reconoce como una de sus mayores fortalezas. Un cáncer de pelvis que la aquejó desde los 13 años ha sido una de las pruebas que la vida le ha puesto.



“No fue tan traumático, todo está en la fuerza mental que uno le ponga a la situación, eso se llama resiliencia y yo mantengo esa perspectiva”, afirmó.



Ahora ve que puede alcanzar lo que se proponga y tiene varias ideas en mente, además de tener su propio canal: estudiar medicina y ayudar a los niños que padecen cáncer.



Entre sus otros hobbies también está el baile, talento que ha mostrado en Instagram junto a su hermana Keidy. De la misma forma disfruta de la cocina y hacer peinados.

Publicidad



Aunque su madre ha manifestado temor por el alcance que pueda tener Leidy en las redes, ella no no le tiene miedo a figurar y dice que no cambiará su esencia tras probar la fama en las redes.



Lo que empezó como una “recocha” con su hermana que incrédula le decía “vos qué vas a triunfar”, terminó siendo el impulso para explotar su creatividad y conquistar con su carisma a miles de seguidores.

Publicidad