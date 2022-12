Lluvias en Apartadó dejan un muerto y 186 familias damnificadas

A pesar de declarar alerta amarilla, los fuertes aguaceros registrados en los últimos días dejaron puentes averiados, muros destruidos, casas inundadas y centenares de familias tuvieron que evacuar sus viviendas para evitar algún tipo de emergencia.

Según Carlos Montes, gestor del Riesgo en el municipio, aseguró que estos aguaceros han dejado como balance una persona muerta y cerca de 186 familias damnificadas.

El gestor recomendó a los jóvenes del municipio no lanzarse al río durante la temporada de lluvias y concientizó a los ciudadanos para que no tiren basuras al alcantarillado y no se generen inundaciones.

Las zonas más afectadas son los barrios La Esmeralda y San Fernando, donde se instaló un puesto de mando unificado para la reacción inmediata ante cualquier incidencia.

