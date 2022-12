No habrá delegados para negociar liberación de Diana Toro: comisionado de Paz

En entrevista con Mañanas BLU, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, afirmó que el Gobierno no entablará una negociación para la liberación de secuestrados por parte del ELN, pues señala que esa guerrilla debe mostrar con ese gesto su voluntad de paz.



“En el caso de Diana María Toro, el ELN no tiene justificación para su secuestro como para ningún otro, por eso el Gobierno insiste en que no debe haber un nombramiento de voceros para una eventual mesa de negociación hasta cuando el ELN entregue a los secuestrados y tome una decisión ética y política de fondo”, sostuvo.



Diana Toro fue secuestrada hace más de tres meses en Amagá. Por este caso, el pasado 13 de diciembre fueron capturadas siete personas señaladas de vender a la comerciante a la guerrilla del ELN.

La Fiscalía pudo establecer que la comerciante fue llevada por sus captores hacia el departamento de Chocó.

