No hay riesgo mayor por socavón encontrado: gerente de Hidroituango

En entrevista con Mañanas BLU, el gerente de Hidroituango, José Jiménez, dijo que el socavón hallado en una de las galerías que conecta con la casa de máquinas es de un porcentaje equivalente a 0.0001% de la montaña, por lo que no implicaría un riesgo adicional a los que se han contemplado durante la contingencia que atraviesa la obra desde mayo del año pasado.



“La situación no es dentro de la casa de máquinas sino dentro de unos pozos que están más o menos a 150 metros de la casa de máquinas, el socavón es de 18 metros y se halló porque se estaban haciendo unos respiraderos para cerrar la primera compuerta”, explicó.



En cuanto al alistamiento de consejos de gestión del riesgo y la orden de monitoreo por parte del Gobierno, el gerente afirmó que inicialmente se hizo un diagnóstico poco favorable tras este nuevo hallazgo, pero asegura que los expertos internacionales indicaron que la situación no es tan caótica como se asumió en un principio.

Le puede interesar: "Nuevo socavón es síntoma de que algo pasa en casa de máquinas": experto



“Por hacer perforaciones para sacar energía que pudiera salirse al cierre de las compuertas y de evitar un golpe de ariete se halló socavón, pero dicen expertos que no hay ningún riesgo para la montaña, el monitoreo segundo a segundo los 7 días de la montaña dice que está intacta y que la tasa de cambio es de cero”, sostuvo Jiménez.



La próxima semana se procederá con el cierre de una de las compuertas de la casa de máquinas.



Escuche la entrevista completa: