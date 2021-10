Quintero reveló que hay acuerdo para prórroga de contratistas de Hidroituango; CCC Ituango lo niega

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como presidente de la Junta de EPM, confirmó que se llegó a un acuerdo entre EPM y los contratistas para continuar las obras del proyecto Hidroituango, mientras se avanza en la licitación para el cambio de contratistas.

“Habrá un cambio de contratista, vamos hacer una licitación. Hubiéramos preferido una cesión tranquila pero no fue posible. También vamos a garantizar que no haya desatención en el proyecto en los primeros meses del año y por eso habrá una prórroga hasta que termine esa licitación, eso garantiza que no haya pérdida de tiempo y garantiza al mismo tiempo que tengamos un nuevo contratista".

El alcalde Quintero dijo que se calcula que el tiempo de licitación, que es en marzo, se podría tener eventualmente un nuevo contratista y a eso hay que sumarle el período de empalme.

El período de empalme es ahora la nueva negociación entre contratistas y EPM.

Sin embargo, BLU Radio, al consultar al representante legal del Consorcio CCC Ituango, Santiago García, confirmó que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con EPM y, por tal motivo, la próxima semana habrá una reunión.

"Nosotros no hemos sostenido nuevas reuniones con EPM y como lo informó el gerente en rueda de prensa, estamos analizando la continuidad. Nuevamente las declaraciones del presidente de la junta difieren de las del gerente y representante legal. Actualmente no tenemos un acuerdo. Nuestro contrato termina el 31 de diciembre".

Frente a la demanda de las firmas Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, que integran el consorcio constructor CCC Ituango, que denunciaron penalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta injuria y calumnia, respondió que está tratando con personas no éticas y con una máxima vergüenza.

"Son sínicos y atrevidos, es increíble que después de todo lo que ha pasado en Hidroituango ellos son los que salgan a demandar, precisamente, a los que estamos demandando a ellos para que paguen por los daños que han cometido en Hidroituango“, agregó.