Renuncian dos secretarios de la Alcaldía de Quintero para apoyar campaña de Petro en Medellín

Dos secretarios de la Alcaldía de Daniel Quintero renunciaron para apoyar la campaña de Gustavo Petro en Medellín. Se trata del secretario de Gobierno, Esteban Restrepo Taborda y de Juan Pablo Ramírez Álvarez, secretario de Inclusión Social y Familia.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó la renuncia de dos secretarios de su gabinete para trabajar por Colombia, donde se unirían a apoyar la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en Antioquia.

El mandatario local, Daniel Quintero, señaló que Esteban Restrepo Taborda, secretario de gobierno, gerente para la atención del COVID-19 en Medellín, quien en varias varias ocasiones fungió como alcalde encargado, renunció.

Igual lo hizo su compañero Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social y Familia, ambos muy cercanos al alcalde Daniel Quintero.

"Me llena de alegría y me parte el corazón al mismo tiempo, dos de mis mejores amigos, dos de los mejores funcionarios que ha tenido la Alcaldía de Medellín me presentaron su renuncia porque han decidido dar un paso adelante para liderar el país", informó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Esteban Restrepo es profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó y especialista en gerencia del CEIPA.

Juan Pablo Ramírez Álvarez es abogado de la Universidad Católica Luis Amigó y especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín.

Se espera que se vinculen a la campaña del Pacto Histórico en Antioquia para lograr conseguir un número importante de votos, superior a los 300.000 y superar lo logrado en la pasada jornada electoral, donde hasta el momento ha obtenido 224.586 sufragios obtenidos en las urnas en el departamento, de los cuales 109.395 fueron depositados en Medellín.