Sus pertenencias no aparecen: familia de profesor que habría muerto por escopolamina

La Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la Alcaldía de Medellín investigan las causas de la muerte de un profesor universitario, reportado como desaparecido en el Parque Lleras y cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio Buenos Aires.

El profesor de 33 años, identificado como Jairo Antonio Rodas Areiza, apareció muerto en el barrio Buenos Aires, en circunstancias que son materia de investigación, luego de que su familia lo reportada como desaparecido desde el 30 de diciembre.

"Es un caso materia de investigación. No podemos asegurar que fue por escopolamina. Lo cierto es que el cuerpo estaba en una banca, sin signos de violencia y ahora será Medicina Legal la que determine la causa de la muerte", dijo el secretario de Seguridad, Andrés Tobón.

Familiares y allegados del docente de instituciones como el ITM, o la Universidad Nacional sede Medellín, donde en diciembre había obtenido el título de su doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones, no salen del asombro por su temprana y extraña muerte.

"Hay que esperar la determinación de la causa de la muerte de Medicina Legal y en segundo lugar verificar el examen toxicológico si en efecto se trataría de alguna sustancia que le suministraron o qué le causó la muerte", agregó el secretario.

El hecho de que el cuerpo de Jairo Antonio Rodas Areiza no tenga señales de violencia y que sus pertenencias no aparezcan son las razones que alimentan la hipótesis de que este caso es uno más de escopolamina.

“No tenía la billetera, no tenía pertenencias y no sabemos muy bien el estado de sus cuentas y tarjetas. Lo vemos como lo más probable (refiriéndose a la escopolamina) porque no entendemos qué otra cosa pudo suceder”, le dijo a Blu Radio, Ana María Rodas, hermana del académico.

Ella, además, contó que estaban celebrando su doctorado en la Universidad Nacional hace solo un mes. "Mi hermano no tenía problema con nadie, estaba en su mejor momento”, expresó Rodas.

La familia de Jairo Antonio ahora espera que el dictamen de Medicina Legal les resuelva las dudas alrededor de la muerte. Entre tanto, en el acta de defunción la causa del deceso quedó por establecer.

Este hecho recuerda al del profesor turco-canadiense que visitó la capital antioqueña para dictar un curso en la Universidad Eafit y desapareció el 6 de diciembre. Su cuerpo fue hallado el 24 de diciembre en el corregimiento de Sebastián de Palmitas. Dos días luego de su desaparición el cupo de sus tarjetas bancarias fue agotado.

Estos casos de presunta escopolamina y el aumento de homicidios en 2018, frente a 2017 son materia de análisis en un consejo de seguridad precedido por el alcalde Federico Gutiérrez con su equipo de trabajo y altos mandos militares y policiales de la ciudad.

