Universidad de Antioquia no contempla cancelar ni aplazar el semestre, pese a paro

El vicerrector general de la Universidad de Antioquia habló sobre el futuro del semestre académico.

“Nosotros como Universidad no hemos contemplado en ningún momento ni la cancelación ni la suspensión del semestre. Y esto tiene una explicación muy clara: la universidad no está paralizada en su totalidad. Está afectado pregrado en niveles iniciales, pero los superiores están funcionando, también avanzan las prácticas académicas, investigación, extensión y práctica solidaria. Por eso no hablamos de cancelación, porque además el costo de esa decisión sería grandísimo”, dijo Elmer Gaviria Rivera.

En la UdeA, las directivas explicaron que la situación para los profesores es de asamblea permanente y la de los estudiantes es de paro.

"Vemos con buenos ojos la carta de la ministra de Educación de que regresamos a la mesa, eso debe culminar con la buena voluntad del presidente Duque", agregó Gaviria.

Sobre las implicaciones económicas del paro de estudiantes, el vicerrector dijo que es difícil cuantificar las pérdidas, ya que no hay parálisis de todas las actividades.

“Lo que podemos hablar es de la nómina de funcionamiento, que en la UdeA es de 35.000 millones de pesos, pero como no es parálisis total, no sabemos cuánto se pierde”, agregó.

Finalmente, la universidad hace una invitación al diálogo de todos los implicados en el paro para el próximo lunes 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en el teatro Camilo Torres.