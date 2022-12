Voces en contra de la demolición del edificio Mónaco

En la historia alrededor del polémico edificio Mónaco hay tantas opiniones como involucrados.



Roberto Escobar Gaviria, más conocido como ‘El Osito’ y hermano de Pablo Escobar, resume su pensamiento sobre la implosión del Mónaco en una frase: “la política destruye las historias”.



Este hombre, que también hizo parte del cartel de Medellín, asegura que es un error destruir esta edificación y comparó la situación con acabar con los símbolos de Hitler en Alemania, los de Al Capone en Chicago o los de Pinochet en Chile.



‘El Osito’, además, cuestionó por qué las edificaciones que pertenecieron a su hermano y al cartel de Medellín, como el edificio Dallas e incluso la Hacienda Nápoles no fueron entregadas como reparación a las víctimas.



Incluso, señala que es extraño que cuando están a punto de demoler Mónaco no se conozca qué pasó con las piezas del edificio que estaban enchapadas en oro y con otros objetos de valor que estaban al interior de esta edificación.

Le puede interesar: En las entrañas de Pablo Escobar: el edificio Mónaco en su interior



En la orilla académica hay también voces que se oponen a la decisión de la Alcaldía de Medellín. El experto de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional Luis Fernando González asegura que implosionar el Mónaco es una oportunidad perdida. El profesor recuerda un caso histórico como el de los campos de concentración de Alemania, que fueron conservados y su historia es contada de una manera que homenajea a las víctimas no a los victimarios.



Afirma que en el edificio se pudo sacar un provecho similar de este símbolo para modificarlo y recordar las historias de los afectados, pues sostiene que será más costoso hacer un nuevo parque y lograr que la ciudadanía y los visitantes entiendan lo que ahora se quiere expresar desde allí.



“Los campos de concentración en Alemania que no fueron demolidos sino que fueron conservados como monumentos de la ignominia, no para elogiar a los victimarios sino para recordar a las víctimas. Ahí se pudo haber hecho un espacio de recordación de las víctimas de otra manera”, sostuvo.



Incluso, el académico manifiesta que si lo que quería la Alcaldía era que reinara el bien sobre el mal, debieron cumplir su propósito inicial de instalar allí la central del 123.

Publicidad