A estas sanciones se expondrán los ciudadanos que no reciclen en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá estudia las medidas y sanciones que se adoptarán mediante un decreto, que contempla nuevas sanciones para los ciudadanos que no reciclan.

De acuerdo con la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, Beatriz Elena Cárdenas, se analizan multas económicas y comparendos ambientales, que van de la mano del nuevo esquema de aseo que entra a operar en febrero y que se unirán a las medidas señaladas en el nuevo Código de Policía.

“De no presentar adecuadamente los residuos para su recolección tenemos sanciones como comparendos y sanciones pecuniarias, un poco más allá de 700 mil pesos y dentro de lo que va a establecer el Distrito no solo para los usuarios normales, sino para las entidades públicas que no cumplan con la separación en la fuente también vamos a tener sanciones claras”, dijo.

El Distrito busca con la norma, que está próxima a ser expedida, generar cultura ciudadana, disminuir los índices de contaminación y ayudar a la población recicladora en el manejo de residuos reutilizables.

El nuevo Código de Policía, en el artículo 111, contempla sanciones que van desde la amonestación hasta una multa tipo 4, que equivale a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, aproximadamente $786.880 por obstruir el proceso de reciclaje.