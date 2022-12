Apareció la mujer de video viral del carro rojo asediado por estudiantes

Los videos de un carro rojo siendo atacado por estudiantes que protestaban en el norte de Bogotá se volvieron virales en las redes sociales, en las que condenaron el comportamiento de los manifestantes por poner en peligro la vida de quien lo ocupaba.



En las imágenes se observa que la conductora, apenas tuvo oportunidad, aceleró y atropelló a varios de quienes rodeaban el vehículo y escapó.



Este viernes, La seccional de Tránsito y Transporte informó que propietaria del vehículo se contactó, de manera voluntaria, con la autoridad de tránsito, y aclara que dejará el caso a disposición de la Fiscalía General de Nación.



“Es de resaltar que una sola persona de 20 años de edad fue remitida a un centro asistencial, pero ya fue dada de alta ya que al parecer no tuvo lesiones de consideración tan solo algunos politraumatismos y posiblemente una luxación en el tobillo”, aclara el comunicado.



En entrevista con BLU Radio, Catalina, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional, quien presenció el momento, dijo que atacaron el carro porque, segundos antes, la mujer que lo conducía había atropellado a una de sus compañeras.

Esta versión contrasta con la de Diana Romero, testigo del hecho, quien, en diálogo con Mañanas BLU, explicó que fueron los manifestantes quienes comenzaron a golpear el carro rojo e intentar agredir a quienes se encontraban dentro de él.



“Yo iba para una cita de trabajo. Estaba precisamente sobre la calle 100 con Autopista Norte y de repente comenzaron a bajarse las personas de TransMilenio y de los buses. Se escuchaban explosiones y se veía gente corriendo por entre los carros”, dijo.



Relató, además, que al carro de ella le rompieron el vidrio panorámico y varios de los manifestantes intentaban mover el vehículo.



“Es muy fácil juzgar a una persona diciendo que no debió acelerar y que por qué embistió en el carro, sin importante las demás vidas, pero es una reacción que, finalmente, es de defensa cuando a uno lo agreden”, precisó.



La mujer dijo sentirse afortunada porque un miembro del Esmad la ayudó en el momento en que varios manifestantes se acercaban a su carro.



“Nos atacaron los carros. Empezaron a atacar a las personas que estaban en ellos. Me parece injusto porque uno es ajeno a esas protestas y eso es vandalismo”, precisó.