Atracan a exreina de belleza y sus acompañantes en un restaurante de Bogotá

La exseñorita Colombia María Mónica Urbina fue víctima de un atraco en un establecimiento comercial en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.



La exreina se encontraba cenando en un restaurante en la calle 116 con carrera 19 con unos acompañantes cuando ingresaron los delincuentes.

Publicidad

A las 10:00 de la noche ingresaron hombres armados quienes intimidaron a clientes y empleados, robaron relojes y pertenencias de los comensales que se encontraban a esa hora en el lugar.

“Entraron unos hombres armados a atracar a todo el mundo. Mi primera reacción fue botarme al piso, meterme por debajo y salir por la parte de atrás. Alcancé a saltar y había otros que estaban al lado en otra moto y les dije que por favor llamaran a la Policía que estaban atracando a todo el mundo, pero me dijo “cuál Policía ni qué nada” y me hizo unos disparos. Yo la verdad solo me salí corriendo”, señaló una de las víctimas.

Vea aquí: Millonario robo a cajero automático en el sur de Bogotá

La Policía Nacional manifestó que ninguno de los afectados interpuso la denuncia. En total, fueron 25 personas que fueron atracadas.

Publicidad

“Ingresaron unas personas que hurtan unos elementos a quienes sestaban dentro del establecimiento. El hecho es materia de investigación porque no tenemos ningún tipo de denuncia. Indagaremos con videos de seguridad para dar con los responsables”, añadió el coronel Guerrero, oficial de Inspección de Bogotá.