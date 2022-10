Aumentan a $20 millones la recompensa por información de menor desaparecida en Chía

A 20 millones aumenta la recompensa para dar con responsable del rapto de una menor en Chía. El Gaula de la Policía informó que el hombre ha sido visto inicialmente en municipios de Cundinamarca y Meta.

Este sábado sobre las 10:00 de la noche las autoridades de Chía empezaron la búsqueda de Alexander Ospina Castro, quien se presume se habría llevado a su hija no biológica de 4 meses en medio de una pelea conyugal con la madre de la menor.



Acorde con la investigación, el hombre vestía un jean azul desgastado, tenis verde fluorescente y camiseta gris de manga larga.



Las autoridades al conocer la información empezaron la búsqueda de la menor, iniciando por la vereda Cerca de Piedra, junto al resguardo indígena, lugar en el que vieron al hombre y a la niña por última vez.



Leonardo Donoso, alcalde del municipio de Chía, en diálogo con Blu Radio, dio a conocer el valor de la recompensa con la cual espera se entregue información que ayude a esclarecer el paradero de la menor.

“Hemos activado todas las alarmas a través de todos los medios de comunicación para lograr dar con el paradero de la menor, estamos ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Chía para que nos entreguen información sobre el paradero tanto del padre como de la niña”, dijo.



Así mismo, el alcalde manifestó que espera encontrar sana y salva a la menor lo antes posible.



"Ponte la mano en el corazón, Alexander. Hazlo por la niña, que si ella aparece, tú estás a salvo. No lo ocultes; preséntate y da la niña, por favor", es el llamado que hace Víctor Julio Rangel, padre de Alexander Ospina, quien se habría llevado a su hijastra de 5 meses el pasado sábado en la noche, cuando en una aparente discusión, habría tomado a la bebé, y desde ese momento no hay rastro.

De acuerdo con Rangel, se había desatado una disputa de celos con la pareja anterior de Ospina. "Hubo una parte de celos. Él apareció solo y se levantaron a golpes aquí en mi casa; yo le dije que no le pegara. Se agarraron a golpes. A la media hora vuelven y se encienden a golpes, entre las mujeres y él; a cachetadas y puños. Alexander bajó con la niña, y llegó donde un muchacho y le pidió prestados 50.000 pesos y dijo 'Yo la cagué'; cometí un error y debo irme de este lugar. Estaba en un billar y a las 9 de la noche el huyó sin la niña". Concluyó señalando que Ospina no se la llevó y que la menor tiene que estar en Chía, sugiriendo que él habría tomado rumbo a Villavicencio.

Por su parte, la mamá de la menor, Yudis Pereira Pérez, agregó que efectivamente la última vez que se le vio a Ospina con la bebé fue el pasado sábado en la noche.

"Tuvimos una discusión con la familia de él, yo me quería regresar a la costa y en ese momento él tenía la niña, y la verdad es que no sabemos para dónde cogió. La gente dice que él llegó a un billar a pedir plata prestada; pero se dicen muchas cosas; hay muchos rumores, de todas formas dicen que llegó sin la niña".

No obstante, la madre de la menor indicó que las conductas de Alexander Ospina habían sido afectivas en el tiempo en que llevaban conviviendo. "Él no es un hombre agresivo, me ha dado mucho amor, mucho cariño; así que amor, si me estás viendo, o estás con la bebé o sabes, o lo que haya pasado, por favor comunícate o di dónde estás". Agregó la madre de la menor, quien recalcó que en conversaciones con la familia de él no encuentra información distinta.

Las autoridades señalaron, que hasta cinco millones se pueden entregar como recompensa por información que dé con el paradero, y que mientras tanto, a pesar de las diferentes versiones, por ahora se mantiene la hipótesis de desaparición, y se descarta un secuestro hasta que se adelanten las investigaciones.

"Encontramos información adicional que va a ser evaluada por Infancia y adolescencia, y la Sijin; es materia de verificación y no podemos prejuzgar. Seguimos con la hipótesis de desaparición de la niña con su padre, por ahora no podemos cambiar la versión", agregó el alcalde de Chía, Leonardo Donoso.

