Buses “chimenea” de TransMilenio se deben parar: secretario de Ambiente

Desde que el Distrito implementó la medida de pico y placa para todo el día en Bogotá, las redes sociales se inundaron de fotos y videos en los que se muestra cómo los buses de TransMilenio también contribuyen a la contaminación.



Al respecto, el secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco Cruz, dijo que si estos vehículos están contaminando debe restringirse su circulación y que, de hecho, ya algunos se han parado.



“Es una obligación nuestra parar esos vehículos. Los tenemos monitoreados en toda Bogotá y aquel vehículo, sea el que sea, si no cumple con el límite permitido los tenemos que parar”, puntualizó.



De otro lado, el funcionario dijo que este lunes la calidad del aire en Bogotá es buena, como fruto de las medidas tomadas por el Distrito para contrarrestar la emergencia ambiental.



“A raíz de las medidas que tomamos, las mediciones que hacemos en nuestras 13 estaciones hoy tenemos una calidad de aire buena”, añadió.



Manifestó, sin embargo, que en el trascurso del día se evaluará a fondo la medida del pico y placa para vehículos, que desde el pasado sábado aplica todo el día.



“Si los vientos y predicción de vientos no cambia, tendríamos que mantener la alerta”, puntualizó.



El funcionario manifestó que parte de la la emergencia se da porque de día hace mucho calor y en las noches mucho frío, lo que produce un fenómeno denominado inversión térmica: “Es decir, los contaminantes se quedan en la superficie y no suben y se dispersan. Este es un fenómeno normal que se da en el verano, pero este año se intensificó por unos vientos cruzados, lo que ha hecho que se atrape la contaminación”.



A esto se suma, el fuerte incendio que se presentó la semana pasada en el municipio de Quetame, Cundidamarca.



“Es una confluencia de todos los factores que hicieron que los índices de contaminación se elevaran”, añadió.



