Buses en Barranquilla se quedan sin música: empezó desmonte de radios para evitar pago a Sayco

Conductores de buses en Barranquilla tomaron la decisión de desinstalar los radios de sus vehículos antes que tener que pagar el impuesto. Ellos no encuentran la explicación al cobro por escuchar música.



La llegada de facturas a las compañías transportadoras de la ciudad hizo que, casi de inmediato, se empezara el desmonte de los reproductores de música en vehículos de servicio público.



Giovany Ramos, presidente de Analtra, aseguró que las facturas llegan por valores superiores a los $12 millones de pesos, es decir, $34.000 por cada vehículo.



Por otro lado, los usuarios también se mostraron afectados con la medida ya que, según ellos, el recorrido sin música se les hace aburrido.



Sobre el tema, la organización Sayco Acinpro desmintió, a través de un comunicado, el cobro de dichos valores a la empresas de transportes y los operativos para el desmonte de los reproductores de música.



"No es cierto que la organizació Sayco y Acinpro genere liquidaciones a empresas de transporte público de pasajeros por un valor de $12 millones por tres meses. Tampoco es cierto que se cobre una tarifa mensual de $34.000 ni se estan gestionando operativos para el desmonte de medios de comunicación de la música en el transporte público de pasajeros", aseveró la organización en el comunicado.





