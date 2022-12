Cada vez son más casos de recibos de la luz que subieron en el mes del ahorro

“Empezamos a ahorrar desde el mes pasado cuando el señor presidente hizo la propaganda de Apagar Paga y todo este cuento, ahorrábamos todo el tiempo, no volví a usar el microondas, bombillos apagados, ahorrando de verdad. Al final me llegó más caro el recibo de la luz que el mes anterior cuando no ahorramos”, narró Milena, una de las afectadas, a Vive Bogotá de Blu Radio.



La habitante del barrio San José sur, estrato 3 de la localidad Rafael Uribe Uribe, contó que el mes en que no ahorró el recibo le llegó por 109.000 pesos y el periodo siguiente, cuando ahorró, le llegó por 126.000.



No es el único caso de incongruencias en el costo del servicio de luz en Bogotá, pues decenas de bogotanos denuncian incrementos hasta del 150 % durante el mes en que procuraron ahorrar energía.



Entre tanto, la concejal María Victoria Vargas lamentó que tantos colombianos se esforzaran en ahorrar y recibieran un “castigo” por hacerlo.



Por tal motivo, hizo un llamado a los afectados a que se acerquen a la Superintendencia de Servicios Públicos para evaluar si es procedente una queja formal.