Cajamarca pudo haber tomado una mala decisión por desinformación: alcalde

Pedro Marín, alcalde de Cajamarca, Tolima, habló en Mañanas BLU sobre la “preocupación” de los habitantes por cuenta del aumento del desempleo luego de que en la consulta popular minera ganara el NO.



El alcalde aseguró que es evidente que la problemática social que se presenta en nuestro municipio en materia de empleo ha empeorado “porque ya son 1.200 personas que se quedaron sin trabajo, como un diez por ciento de los que están en capacidad de trabajar”.



Afirmó que desde su municipio se quiere hacer un llamado al Gobierno Nacional para que los habitantes de Cajamarca sean prioridad en los empleos que se abran en proyectos de infraestructura, “eso nos aliviaría mucho”.



Si bien asevera que como alcalde tiene una posición muy “neutral”, expresó que el tema puede ayudar a replantear cómo se desarrollan las consultas populares pues “hubo mucha desinformación”.



“Cajamarca pudo haber tomado una mala decisión por desinformación, personas que buscaban lucrarse de la situación influyeron en el tema”, dijo el alcalde.



Lamentó la decisión final a la que llegó el pueblo pues asegura que “no se tomó el tiempo para analizar bien el tema, no se miró a quién se podía afectar, no se tomó una muy buena decisión”.



