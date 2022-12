Con el tiempo, ‘TransMilenio sin colados’ ayudará a disminuir la cifra: vocero

Ricardo Saavedra, uno de los voceros de la campaña ciudadana ‘TransMilenio sin colados’, dijo en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que, aunque la cultura ciudadana no se da de un día para otro, es un hecho que se han reducido los colados en el sistema.



“La cultura ciudadana no se forma de un día para otro sino con el tiempo, la repetición y la persistencia”, explicó.



Según manifestó, los ciudadanos quieren recuperar la cultura ciudadana en TransMilenio y la idea es que cada vez que los usuarios vean a un colado, lo chiflen y le griten ‘colado’.



“Cualquier manifestación que evidencie que estamos en alerta y que esa persona no debe arriesgar su vida”, comentó.



Finalmente, contó que durante el primer día de la puesta en marcha de la campaña han visto diferentes reacciones de los colados.



“Las reacciones han sido múltiples, hay personas que reaccionan de buena forma, saben que están cometiendo alguna infracción, otros presentan excusas y otros ignoran la medida y siguen con su comportamiento inadecuado”, finalizó.