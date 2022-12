Concejal de Nariño denuncia amenaza para votar en blanco en proyecto de la Alcaldía

El Charco es un municipio de Nariño cerca de Tumaco con alrededor de 27.000 habitantes. El viernes pasado, el Concejo municipal votó un proyecto presentado por la Alcaldía para poder utilizar unos $ 7.000 millones con el fin pagar deudas y realizar un proyecto de paneles solares en zona rural.



Sin embargo, el mismo día de la votación el pasado viernes 23 de noviembre, el concejal Yeison Montaño recibió dos llamadas de un número desconocido y con una amenaza puntual: “vote en blanco el proyecto si no quiere problemas usted o su familia”.



Las grabaciones quedaron registradas en su teléfono. Blu Radio lo contactó y aseguró que desde hace bastante tiempo tiene una aplicación en su móvil para grabar todas las llamadas que realiza por su vida pública. Dijo que la amenaza le ha causado a su familia muchos problemas psicológicos y ya hizo la denuncia ante la Fiscalía.



“Necesito que me haga un favor. Ahora en la Asamblea que van a hacer necesito que me vote en blanco con lo de la Alcaldía. Usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Vóteme en blanco o tenemos problemas. Solo le estoy diciendo. Vote en blanco o tiene problemas usted y su familia. No importa de dónde le estoy hablando”, se escucha en el audio de la grabación.

El concejal es del partido Polo Democrático, mientras que el alcalde del municipio, Milton Cuervo Tejada, pertenece al movimiento Alianza Nacional Independiente. Ambos partidos son cercanos ideológicamente, pero el concejal dijo que desde hace algún tiempo tiene diferencias con el alcalde porque no ha votado a sus proyectos a favor, como no votó el de los $ 7.000 millones.