Confusiones y dudas que tiene la ciudadanía sobre el uso del tapabocas en TransMilenio

El pasado primero de mayo los colombianos creímos que podíamos volver a respirar más tranquilos y mostrar la sonrisa. Dos años después de la pandemia del COVID-19, el virus le daba un respiro al país y el Gobierno Nacional estableció que ya no era obligatorio el uso del tapabocas.

Sin embargo, el virus no le dio tregua a Colombia y por el contrario, la relajación de medidas trajo consigo un quinto pico de contagios. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en la semana del 15 al 21 de julio se registraron 238 muertes por el virus y 24.137 nuevos casos, de los cuales 7.395 se reportaron en la ciudad de Bogotá

Publicidad

Blu Radio hizo un recorrido por las estaciones de TransMilenio en la capital, donde el uso del tapabocas es obligatorio desde el 2020; sin embargo, lo que encontramos fue total confusión y desinformación frente a si es o no obligatorio el uso de la mascarilla en el sistema.

“Sé que es un método que sí funciona. Siento que ya muchos nos hemos acostumbrado, uno va por la calle y aunque no hay obligación de utilizarlo uno ve que muchas personas lo utilizan y ya se hizo parte del día a día de muchos de nosotros”, lo dice con todo el conocimiento del caso una trabajadora de la salud que por su labor vivió de cerca las consecuencias del COVID-19 y hoy sigue sin quitarse al tapabocas. También pide a sus familiares y amigos que hagan lo mismo pese a los anuncios del Gobierno.

Algo que cambió con la llegada de la pandemia fue el contacto físico, que evolucionó hacia transacciones y procesos más digitales para evitar a toda costa el riesgo de contagio. Pese a esto hay actividades que no se pueden cambiar, como el simple hecho de pagar el pasaje de TransMilenio.

Le puede interesar:

Publicidad

Monedas que han pasado por miles de manos, billetes arrugados en el fondo del bolsillo que se sacan de afán, todo esto sin el menor reparo de higiene a pesar de que la pandemia nos enseñó que una de las maneras de evitar el contagio es lavarse las manos. Una taquillera de TransMilenio vive su fobia y el miedo al virus día a día.

“La gente no lo utiliza en los buses, para mí es primordial porque tengo diabetes y nosotros estamos en alto riesgo, yo por ejemplo ya tuve tres veces COVID”, reveló la funcionaria de TransMilenio.

Publicidad

En medio de este panorama de aglomeración hay quienes son más arriesgados y retan no solo a la pandemia, sino a los demás virus respiratorios. La Secretaría de Salud de Bogotá reportó que en mayo se presentó un pico de enfermedades respiratorias y que en la ciudad, además del COVID-19, también se encuentran en circulación otros virus como el adenovirus, influenza A, influenza B y sincitial respiratorio.

“La verdad es que con el tapabocas no respira uno bien… Yo ya tengo mis tres vacunas, y no lo veo tan necesario. De pronto solo me lo pongo cuando hay adultos mayores o muchas personas”, dice un ciudadano que ingresaba al sistema sin tapabocas.

Pese a que las medidas se relajaron, por resolución del Ministerio de Salud, el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en los sistemas de transporte masivo, centros de salud, aeropuertos, terminales de transporte y hogares geriátricos y en municipios con menos del 70 % de la población vacunada.

Escuche el podcast El Camerino: