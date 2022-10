Correos de Alejandro Botero son para pedirme contratos: Gustavo Petro

de los Nule y que conoce de posibles casos de corrupción en su administración, el mandatario le salió al paso y respondió las acusaciones. ( Escuche “El calanchín de los Nule era Gustavo Petro”: contratista Alejandro Botero ).

“He recibido razones de Alejandro Botero pero para pedirme contratos y mientras eso sea así no se habla con el alcalde. Si el quita esa conducta con muchísimo gusto, no hay ningún problema. Hay reconocer que su actividad nos ayudó a desarticular el cartel de la contratación de Iván y Samuel Moreno, pero no estoy para recibir presiones sobre contratos”, dijo el burgomaestre.