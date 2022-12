¿Cuál será el futuro de la reserva Van der Hammen? Candidatos al Concejo debaten

María Andrea Nieto, de Cambio Radical; Andrés Forero, del Centro Democrático; Clara López, de Colombia Renaciente; Diego Cancino, de la Alianza Verde y Jorge Rojas, de lista de la Reconciliación y la Paz con Ciudadanías Libres y Farc estuvieron en Mesa BLU hablando de algunas de sus propuestas para la ciudad como candidatos a llegar al Concejo de Bogotá.

Reserva Thomas van der Hammen

María Andrea Nieto

“Hay que respetar unos derechos adquiridos de unas personas que tienen unos terrenos allí desde hace 50 años, y hay que generar unas concertaciones con la comunidad. En Bogotá no puede volver a pasar que se impongan cosas que estén por encima de los deseos de los ciudadanos. Creo que Bogotá tiene que poderse extender, pero tiene que respetar el medio ambiente y la naturaleza, no nos podemos devorar la sabana de Bogotá”, dijo.

Diego Cancino

“No se debe urbanizar, es un no rotundo, hay un reto de cultura ciudadana que me parece fundamental frente a todo el sistema ecológico de Bogotá. Nosotros estamos al servicio de la naturaleza y no al revés, si no entendemos eso, nuestros POTS van a estar como se encuentran actualmente”, señaló.

Clara López

“Nada de urbanizar la Van der Hammen, es fundamental porque hay árboles, es el conector entre los cerros orientales y el río Bogotá, donde puedan transitar las especies que hoy están en vía de extinción. No urbanizar, tenemos que arborizar”, enfatizó.

Andrés Forero

“Hay que ver de qué manera logramos de que haya espacios ambientales en la ciudad. Hay una expansión de la huella urbana con una muy baja densidad. (…). Lo ideal sería reforestar la reserva, pero sería muy costoso en una ciudad que tiene muchas necesidades”, expresó.

Jorge Rojas

“Detrás de la reserva forestal hay un negocio de 350 millones de dólares que involucra a constructores que quieren urbanizarla. La reserva es la estructura ecológica principal de la ciudad, asegura el ciclo de producción de agua que viene de los páramos. Si le ponemos cemento vamos a poner en peligro el suministro de agua en la capital”, explicó.

Escuche el debate completo y más propuestas en el audio adjunto.

