Denuncian maltrato de secretaria de Integración a trabajadores de asilo que antes era un motel

Los contratistas que asumieron la administración de un centro de atención para la vejez, de la Secretaría de Integración Social, denunciaron, ante la Fiscalía y la Procuraduría, las agresiones de la secretaria por presuntas fallas en el centro de atención, que funciona en las instalaciones de un antiguo motel.

Trabajadores de la Corporación Acción Social, el operador del centro para la atención a la vejez, ubicado en Álamos, en la sede de un antiguo motel, denuncian que, desde el mes de agosto, habrían sido víctimas de presiones y agresiones de Gladys Sanmiguel.

Según Andrés Ríos, coordinador del centro de atención, desde el 25 de agosto, han recibido visitas diarias por parte de la Secretaría de Integración dificultando el trabajo y el ciudado de los más de 100 adultos mayores que son atendidos en este centro.

“Nosotros iniciamos operaciones el 15 de agosto, un día antes del contrato por solicitud de la Secretaría, una semana después llega la secretaria, en ese momento se estaba sirviendo el refrigerio y ella toma un vaso y dice que eso es agua, y me lo tira en los pies”, relata Andrés Ríos, quien denunció ante la Fiscalía a la Secretaría de Integración.

Marcela Atehortúa, nutricionista del Centro de Atención Álamos, denunció ser víctima de insultos y cuestionamientos de su trabajo:" La secretaria me decía que la comida era horrible, que yo tenía dos dedos de frente y que la dieta no se estaba cumpliendo. Eso fue tenaz porque me gritó frente a los funcionarios de la Secretaría. Ese día renunciaron 13 funcionarios del Centro quienes no soportaron los maltratos".

En un audio que aportaron los denunciantes, quien sería la secretaria Sanmiguel, en tono airado, dice: "Esto es inaudito, quiero a todo el mundo 24-7, en este sitio maldita sea esto es inadmisible, tengo ira santa, esto no puede pasar en la secretaría, a partir de este momento quiero a todo el mundo 24-7 aquí metido".

Un documento, conocido por BLU Radio, da cuenta de un pliego de cargos formulado a 15 días de haberse iniciado la operación en este Centro. En este, se resaltan las supuestas falencias en el mobiliario de oficinas de la entidad. También dice que las camas con las que cuenta el Centro de Atención no responden a los estándares de comodidad para la población mayor.

Se pudo establecer que la Secretaría de Integración realiza labores de investigación acompañada de la Personería, intentando establecer presuntas irregularidades en el cumplimiento del contrato por parte de esta Corporación.

La oficina de prensa de la Secretaría de Integración Social informó que la funcionaria está regresando al país, después de una visita a México, y tan pronto llegue a Bogotá emitirá un pronunciamiento al respecto.

