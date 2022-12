Denuncian que ‘Rappitendero’ agregó un Rolex a pedido de cliente

Blu Radio conoció la denuncia de Marina Santoyo, una usuaria frecuente de Rappi, quien manifestó a Vive Bogotá que este miércoles en la tarde solicitó un domicilio en la aplicación y le cargaron un pedido de un reloj de marca Rolex que en ningún momento pidió.



“El ‘Rappitendero’ nunca llegó con el pedido que hice para mi almuerzo en Buffalo Wings (…) La aplicación le va diciendo a uno el tiempo restante para que llegue el domicilio y en eso me llega un mensaje diciendo que el Rappi viene en camino, algo que me pareció muy extraño porque era demasiado pronto”, dijo.



Agregó que al cabo de un tiempo le llegó una notificación por la aplicación diciendo que se le ha agregado un “antojo”, una de las opciones que tiene Rappi para pedir algo que no está previamente en el listado.



“En la descripción decía “Reloj de marca Rolex por 250 mil pesos” (…) Inmediatamente intento hablar por el chat de la aplicación con el mensajero y él en vez de responder, cierra el pedido como si se hubiera hecho entrega del domicilio”, comentó la mujer.



Señaló que tiempo después le llegó la notificación del banco sobre la aprobación de la transacción por 295 mil pesos, es decir lo del supuesto reloj y lo del domicilio inicial.



Santoyo dijo que el ‘tendero’ en su aplicación puso que realizó el pedido y Rappi realizó la autorización al banco.



Asimismo, mencionó que escribió “muy molesta” a atención al cliente de la aplicación y tras contar su historia le respondieron que había reversado la transacción y desactivado al Rappi.



“Aún no ha aparecido la corrección. Me dijeron que tenía que esperar 24 horas. Aquí lo grave es lo vulnerable que está el cliente al mensajero poder manipular los servicios subiendo y bajando los valores sin una autorización previa”, puntualizó.