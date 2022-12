Denuncian supuesta discriminación racial en bar Theatron de Bogotá

a lo que él cuestionó si la razón era por su color de piel.

El denunciante afirmó que una persona del bar le dijo que la razón había sido porque no tenía membresía, pero se dio cuenta que todos entraban pagando y no con carné. Posteriormente una coordinadora de Theatron le mencionó que no podía entrar, según él, porque la cámara no le había hecho reconocimiento facial.

Tras la denuncia, Edison Ramírez, uno de los propietarios de Theatron, explicó en Vive Bogotá que a la discoteca no pueden entrar personas armadas, con comportamientos agresivos, en estado de ebriedad o que lleven cachuchas puestas.

Sin embargo, Ramírez puntualizó que Theatron es un sitio incluyente, donde trabajan personas de piel negra y a donde va mucho afrocolombiano.

“La gente está usando la ley antidiscriminación por intereses económicos, no es el primer caso que tenemos”, dijo el empresario.