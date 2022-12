Distrito pide investigar a Prolac S.A. por mala calidad de alimentos en colegios

La Secretaría de Educación de Bogotá le solicitó al Invima que realice una visita de control a la planta Prolac S.A.S, empresa a la que se le han devuelto más de 80.000 alimentos por no estar en buenas condiciones para el consumo de los estudiantes de los colegios de Bogotá.



Frente a las denuncias presentadas en el Concejo por los alimentos entregados por el proveedor al Programa Alimentación Escolar de Bogotá, la Secretaría de Educación aseguró que ha visitado todas las plantas de producción de alimentos y ha realizado un control detallado, encontrando algunas irregularidades.



Cabe señalar que semanas atrás la planta de ensamblaje de refrigerios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares devolvió al proveedor mencionado un total de 36.684 paquetes de achiras y 58.000 unidades de almojábanas debido a inconformidades con la calidad y la textura del producto de acuerdo con lo exigido en los anexos técnicos de la Secretaría.



El Distrito decidió no volver a solicitar el producto de almojábanas para este mes, hasta que se haya solucionado este problema y solicitarle también al Invima que realice los controles y las visitas necesarias para la inspección y vigilancia del proveedor.

