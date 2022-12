Distrito reconoce que no alcanzará a dejar adjudicada la licitación del metro

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, William Camargo, confirmó en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que la administración de Gustavo Petro podrá dejar todo el proceso licitatorio avanzado, pero no adjudicado.



Esto significa que el metro no se podría comenzar a construir en esta administración. (Lea también: Desde que me acuerdo se habla de metro para Bogotá: ciudadano de 75 años )



“El tema de la adjudicación no alcanza a ser en esta administración, estamos con un cronograma que busca abrir proceso licitatorio en el segundo semestre de 2015, eso implica definir varias cosas y a partir de eso establecer un cronograma para el cierre de la licitación que será en 2016”, manifestó Camargo.



Enfatizó en que la licitación no se podrá adjudicar, pues “hay unos temas inherentes a problemas de prepliegos, observaciones, ajustes, que implican fácilmente un proceso desde el momento que se cuelgan prepliegos hasta el momento de adjudicación, entre 9 y 11 meses cuando se trata de licitaciones internacionales”. (Lea también: Las tres exigencias de MinHacienda a Petro para desembolsar recursos del metro )



Sin embargo, dijo que la idea es que la Alcaldía de Gustavo Petro deje los avances necesarios para que la próxima administración adjudique.



“El proceso de una obra de esta magnitud es complejo, puede tener dos o tres licitaciones para los diferentes componentes. Desde enero de este año se habló de abrir un proceso licitatorio en mitad de este año”, agregó. (Lea también: Metro no puede bloquear otras obras como TransMilenio por la Boyacá: ProBogotá )



El director del IDU enfatizó en que pese a que no quedará adjudicado el proyecto, es casi seguro que el metro será una realidad y no se verá truncado con la llegada de un nuevo alcalde a la capital del país.



“Hay por primera vez un consenso social, técnico y estamos seguros que político frente a la pertinencia para que el proyecto avance, por lo que esperamos que la misma inercia que ha llevado el proceso a este punto, cerrado el Conpes y colgados los prepliegos, permita transitar sin mayores complicaciones hacia un proceso de adjudicación en 2016”, finalizó. (Lea también: Así será la compra de predios para la construcción del Metro de Bogotá )



Cabe recordar que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que si el metro se puede construir por fases, la licitación podría ser adjudicada en el mes de junio o julio, pero por lo complicado del trámite, no se alcanzará a hacerlo este año.