Durante 2 minutos, 120 aviones estuvieron incomunicados con El Dorado: ACDECTA

BLU Radio conoció que los retrasos de cerca de una hora en los vuelos desde el aeropuerto El Dorado presentados en el mediodía de este miércoles se debieron, según controladores aéreos, a fallas en las telecomunicaciones del nuevo Centro del Control Aéreo en la capital, que lleva un año en operaciones.

Dice la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) que el centro de control estuvo incomunicado durante casi 2 minutos con cerca de 120 aviones, lo que puso en riesgo la seguridad de estas aeronaves.

“No teníamos cómo comunicarnos con tripulaciones, con los pilotos, durante dos minutos y es terriblemente riesgoso. Ya pasados esos dos minutos pudimos tener comunicaciones con los aviones y fue un promedio de 120 aviones, en algún momento puede volver a ocurrir entonces vemos que no se hacen juiciosamente las investigaciones o si se hacen hallazgos no se les da buen tratamiento o no sabemos bien qué es lo que ocurre”, explicó la presidente de ACDECTA, Diana Pulido

El problema en los aparatos tecnológicos duró aproximadamente una hora, pero hubo 30 minutos críticos y dos de máxima alerta con total desconexión en la comunicación con estas aeronaves, añade el sindicato.

Por esta razón, se tuvieron que detener los vuelos que iban a despegar desde Bogotá, para darle prioridad a los aviones en el aire.

Por su parte, el cuerpo técnico de la Aerocivil está investigando dónde se dio la falla, sin embargo, se manejaron todos los protocolos para garantizar la seguridad con las comunicaciones alternas. “Sí estuvieron incomunicados, pero no hubo ningún riesgo y es materia de investigación. Para eso también se frenaron unos vuelos”, aseguran.