‘El cantante de las Farc’ hará un concierto en Bogotá

El concejal Daniel Palacios del partido Centro Democrático dijo que esto es otra clara violación a los acuerdos de La Habana por parte de las Farc y de Guillermo Enrique Torres alias ‘Julián Conrado’, quien hizo parte del frente 19 de las Farc.



Según el cabildante, alias ‘Julián Conrado’ debería estar concentrado en la zona veredal de la Serranía del Perijá y no anunciando conciertos en los bares de la localidad de Chapinero.



Alias ‘Julián Conrado’ fue la mano derecha del cabecilla de las Farc Raúl Reyes, fue capturado en Venezuela en el 2011 y tiene investigaciones en su contra en la Fiscalía por terrorismo, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.



“Es inadmisible que los terroristas de las Farc se pavoneen por las calles de Bogotá con la excusa de hacer pedagogía para la paz, sin aún haber confesado sus crímenes ni reparado a sus víctimas”, señaló el concejal.



Palacios le exigió respuestas a la alta consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá sobre si este miembro de las Facr tiene permiso para salir de la zona veredal.



En entrevista con BLU Radio, Fabio Ramírez, quien coordina Independencia Récords, el sello que grabará canciones a Julián Conrado, hizo énfasis en que el miembro de las Farc no hará un concierto, sino que cantará “un par de canciones”.



“Julián Conrado no hará un concierto de las Farc sino que está invitado como artista a un concierto por la paz (…) En la Feria del Libro está invitado como panelista y cantará una o dos canciones”, aclaró.



Enfatizó que la disquera no es el sello de las Farc, sino que apoya el talento que trabaja por la paz del país.



“Independencia Récords no es el sello discográfico de las Farc, es una apuesta ciudadana por el arte, la cultura, la paz y la reconciliación de todo el pueblo colombiano”, finalizó.



