En Bogotá, más de 170 animales buscan familia ¿Cómo adoptar o ser hogar de paso?

La adopción de animales es una práctica que va en aumento en Bogotá. Por eso el Distrito busca incentivar a aquellas personas que quieran ampliar su familia a visitar la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106a # 67-02, para conocer a los animales no convencionales como aves exóticas, conejos, entre otros, y también animales de granja, que el Instituto de Protección Animal rescató y que hoy requieren un hogar de paso mientras encuentran a alguien que los quiera adoptar.

Estos animales, tanto domésticos, no convencionales como de granja, fueron recuperados física, comportamental y socialmente y ya se encuentran aptos para ser adoptados o ingresar a un hogar de paso temporal.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, propende porque aquellos animales que han ingresado a través de los programas de Urgencias Veterinarias, Escuadrón Anticrueldad, abandono, entre otros, encuentren una segunda oportunidad.

En la actualidad, en adición a los más de 40 animales domésticos para la adopción, el IDPYBA tiene bajo su custodia a 170 animales no convencionales que han sido rescatados a través de diferentes operativos distritales.

Aves ornamentales como Fisher, Diamantes mandarines, Pericos australianos y canarios; roedores como hámsteres (enanos, domésticos, Angora, entre otros), cuyes y jerbos; conejos domésticos; y aves de corral como patos, codornices y gallos hacen parte de las especies que están esperando por un hogar de paso, para posteriormente legalizar su adopción.

“Para el Instituto, la adopción es la manera de cerrar el ciclo luego del abandono, del maltrato y de la vulnerabilidad, y buscar que estos animales que no han tenido una oportunidad ahora sí la tengan. Es también la manera de abrir más espacio para atender a otros animales que lo necesitan, así que al adoptar se están salvando varias vidas”, dijo Óscar Jiménez, subdirector de atención a la fauna del IDPYBA.

Por el lado de las aves ornamentales y de algunos no convencionales, son animales que no pueden ser liberados ya que, al tratarse de individuos introducidos, pueden generar riesgos para la fauna nativa y sus ecosistemas. Adicionalmente, hay más de seis llamas, que fueron rescatadas especialmente de la Plaza de Bolívar, en donde eran sobreexplotadas y no contaban con atención médico-veterinaria.

¿Cómo adoptar o ser un hogar de paso?

Para especies no convencionales o de granja, puedes escribir un correo a convocatoriagranja@animalesbog.gov.go, en el que indique tu voluntad de postularte como hogar de paso y en donde indique las características del lugar donde recibirás a los animales y a qué especies puedes recibir.

Para adoptar un perro o gato, puede acercarte a la Unidad de Cuidado Animal en la carrera 106a # 67- 02, barrio El Muelle, Engativá, todos los días, de 10 a.m. a 3 p.m.

Debe contar con el tiempo necesario para la entrevista, toda la familia debe ser consciente de la decisión de adoptar, ser mayor de edad y llevar fotocopia de un recibo público y de la cédula de ciudadanía.

Además, debe traer traílla y collar para adoptar un perro (y bozal tipo canasta para aquellos individuos de manejo especial); o guacal para adoptar un gato.

