Explotó pequeño petardo en la Universidad Nacional

En el marco de las manifestaciones que desarrollan los estudiantes en diferentes ciudades del país, un pequeño petardo explotó en la Universidad Nacional de Bogotá, sin mayores consecuencias.

Vea también: Comunidad estudiantil rechazó las confrontaciones en la Universidad Nacional



Según Luis Felipe Millán, secretario general de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, el hecho no generó problemas mayores.



Me informan que fue un pequeño petardo, la gente comenzó a salir (a las marchas). Todo está en orden y no hay ningún problema”, dijo a BLU Radio.

Publicidad

Este miércoles los estudiantes universitarios de nuevo adelantan protestas en las principales ciudades del país, exigiendo un cambio en la política gubernamental para la educación superior y varios billones de pesos adicionales para superar la crisis que afronta el sector.

El panorama es complejo, porque más de 12 universidades públicas están desde la semana pasada en paro indefinido, apoyado por rectores y maestros; anoche estudiantes de la Universidad del Quindío acamparon en el campus mientras que los jóvenes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, la más importante del oriente de Colombia, votaron a favor de sumarse al cese de actividades sin fecha de finalización.

A ese peligroso coctel se suma la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que tiene en sus manos el año académico de más de 9 millones de niños y jóvenes, que hoy decidió participar del paro en apoyo a las universidades públicas y no descartó la posibilidad de irse a un cese de actividades indefinido, que sería muy nocivo para los estudiantes, a pocas semanas de finalizar su año académico.

Publicidad